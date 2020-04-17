Kızılay, start'ı Güzelyurt’tan verdi

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Medya tarafından başlatılan kampanya sonrasında 3 milyon liraya yakın bir kaynak elde eden Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, ihale sonrasında malzeme alımlarını tamamlayarak dağıtım işlemini dün başlattı. Dağıtımların startı Güzelyurt’tan verildi.

Başbakanlık bünyesinde oluşturulan Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi’nin başkanlığını yapan Müsteşar Suat Yeldener, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Kızılay Başkanı esat Altay’ın katılımıyla Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantı sonrasında dağıtım araçları bölgelere hareket etti. Gıda ve hijyen ürünleri ihtiyaç sahiplerine imza karşılığında verildi.

Diyalog Medya Direktörü Reşat Akar, dün Diyalog TV’de yayınlanan canlı yayın programında “Bizim görevimiz buraya kadar. Bundan sonra yardımların adaletli bir şekilde dağıtılmasının sorumluluğu Başbakanlık bünyesinde kurulan Koordinasyon Merkezi’ne aittir” dedi.

Ne dediler?..

Suat Yeldener (Başbakanlık Müsteşarı):

“Yaklaşık on gün önce Başbakanlık bünyesinde Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi’ni oluşturduk. İlk dağıtımı Güzelyurt ‘tan başlattık. Bizim görevimiz sadece yapılan yardımların koordinasyonunu sağlamaktır. Dağıtım ve başvuruları ilçe kriz yönetim merkezleri olan Kaymakamlıklar, belediyeler ve muhtarlar yapacaktır. Amacımız ihtiyaçlı ailelere en etkili şekilde yardımları ulaştırmaktır. Kurduğumuz sistemle Karpaz’dan Yeşilırmak’a kadar tüm muhtaç ailelere bu yardımlar ulaştırılacak. İhtiyaçlı kişiler belediyelere, muhtarlıklara, kaymakamlıklara, çağrı merkezimiz olan 4142’yi arayarak veya web sitemiz olan ‘basvuru.basbakanlik.gov.ct.tr’ üzerinden yardım için başvuru yapabilirler.

Şimdi alamayanlara daha sonra yeniden gıda yardımı yapılacaktır.”

Savaş Orakçıoğlu (Güzelyurt Kaymakamı):

“İhtiyaçlı insanların yapmış oldukları başvuruların listesi üzerinden bize sağlanan gıda ve hijyen paketlerini teslim aldık ve muhtarlarla belediye üzerinden kişilerin adreslerine teslim etmeye başladık. Bu süreçte yapılacak yardımlar gerçekten ihtiyaçlı kişilere yapılacaktır.”

Mahmut Özçınar (Güzelyurt Belediye Başkanı):

“Diyalog TV ve Kızılay önderliğinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan kaynak doğru yere ve doğru şekilde gitmektedir. Başbakanlık nezdinde oluşturulan koordinasyon merkezi de sağlıklı bir şekilde listeleri oluşturmaktadır.

Gerçekten ihtiyaçlı olan insanların doğru bilgilerle merkezlere ulaşması veri tabanının doğru oluşturulmasını sağlayacaktır.

Doğru bir veri tabanı bundan sonraki süreçte yardımların daha sağlıklı ve doğru yere ulaşması sağlanmış olacaktır. Bu konudaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.”

Esat Altay (Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı):

“Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi’nin oluşturduğu veri tabanı ile önümüzdeki sürecin uzayacağını da göz önünde bulundurarak dağıtım sistemi oluşturuldu. Bundan dolayı bizler mutluyuz. Emin olunmalıdır ki ihtiyaçlı ailelere her türlü destek ve yardım en iyi şekilde ulaştırılacaktır. Bu bağlamda kaynağın oluşturulmasında Diyalog TV’nin katkısı çok büyüktür ve kendilerine teşekkürlerimizi iletiyorum. Diyalog TV kampanyayı 28 Mart’ta başlattı ve 6 Nisan’da son buldu. Bunun akabinde toplanan kaynaklar banka hesaplarına intikal etti. Hesaba intikal eden kaynak sonrasında ihaleye çıkıldı. 6 Nisan’da ihale duyurumuzu yaparak firmaların tekliflerini aldık. 11 Nisan’da ihale sonuçlandı ve ihaleyi alan firmalar 13 Nisan gibi bizlere malzemeleri temin etmeye başladı. Paketlenen gıda ve hijyen ürünlerini bölgelerdeki depolara aktararak kolay bir dağıtım sistemi oluşturduk. İhale sürecinin tamamlanması ve malzemelerin teslim edilmesi ile Başbakanlık’ta oluşturulan koordinasyon merkezi ile iş birliği ile dağıtımlara başladık.”