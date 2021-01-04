400 liralık sahtekarlık

Suna ERDEN

Piyasa değeri 2 bin lira olan Huawei Y7 marka cep telefonunu 400 liraya satan Tümen Bayil, pişman olunca uyanıklık yapmaya kalkıştı.

Telefonunu sattığı dükkâna gidip, içerisindeki banka bilgilerini alacağını ve geri vereceğini söyleyen Tümen Bayil, kaşla göz arasında kayboldu. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı ifadesinde telefonu geri almak istediğini, hesabına para yatmasını beklediğini öne sürdü. Yapılan soruşturmada zanlının

5 Aralık 2020 tarihinde 3 günlük karantinasız giriş hakkından yararlanarak ülkeye giriş yaptığı ancak verilen izin süresi dolmasına rağmen çıkış yapmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Fezile Kesat, zanlının 31 Aralık 2020 tarihinde Girne'de faaliyet gösteren Nano Technology isimli dükkâna, daha önceden 400 TL karşılığında satmış olduğu Huawei Y7 marka cep telefonunu içerisindeki kişisel banka bilgilerini alıp geri vereceğini söyleyerek çaldığını belirtti. Polis, şikâyetin 2 Ocak 2021 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün Girne'de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Kaçak yaşamaya başladı

Polis, zanlının ifadesinde görüşme yapmak için telefonunu geri aldığını daha sonra oradan ayrılıp bankamatiğe gittiğini ancak hesabına para yatmadığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının para verip telefonunu geri almak istediğini söylediğini ancak Nano Technology’e vermesi gereken parayı ödemeyi planladığı için telefonu geri götürmediği beyanında bulunduğunu açıkladı.

Zanlı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında muhaceret kontrolü yapıldığını kaydeden polis,

5 Aralık 2020 tarihinde KKTC'ye 3 gün süreyle karantinasız giriş yaptığı ancak belirtilen sürede ülkeden çıkış yapmadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olarak kaldığını aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ülkede kaçak bulunduğu sürede ne yaptığının araştırılacağını ayrıca işlemiş olduğu suçların dosyalarının hazırlanacağını ifade ederek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.