41 yaşında veda etti

Kuzey Kıbrıs’a sık sık turist olarak gelen İngiliz uyruklu 41 yaşındaki Steven Hare, dün arkadaşıyla Beşparmak Dağları’nın alt kısmında yürüyüş yaparken, 30 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; olay dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi.



Arkadaşı James Swanson ile dağ yürüyüşü yapan Steven Hare, dengesini kaybederek kayalıklardan yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.Polis ve Sivil Savunma Ekipleri, dün yoğun çalışmaları sonucu Hare’nin cesedini dağdan indirdi. Steven Hare’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Hare’nin İngiliz vatandaşı olduğu, Kuzey Kıbrıs’ta turist olarak bulunduğu belirtildi.