Mahkemeye çıkarılacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2016 yılında King Oto, Opel Plaza ve Özmerhan Finans’ın eş zamanlı kundaklanması olayıyla ilgili aranan Enver Bahçeciler dün sabah Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaparken gözaltına alındı.

Kundaklama olayını azmettirmekle suçlanan Bahçeciler’in ülkeye gelmeden önce polise haber verdiği, teslim olacağını söylediği öğrenildi.



Bahçeciler hakkında askıda bulunan soruşturma dosyası bulunurken, bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Ne olmuştu

Lefkoşa’da 19 Şubat 2016 tarihinde King Autos, Özmerhan Group ve Opel Plaza isimli üç işyerinde eş zamanlı meydana gelen kundaklama olayıyla ilgili suçu bizzat işleyen 7 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma aşamasında Bahçeciler’in ismi ortaya atılmıştı. O dönem Bahçeciler yurt dışına gitmişti.

Aranan şahıs ilan edilen Bahçeciler’in alacak-verecek meselesi yüzünden kundaklama emri verdiği iddia edilmişti.

Ayrıca olayla ilgili tutuklu yargılanan sanıkların davasında tanık olarak dinlenen Opel Plaza sahibi ve Özmerhan Group yönetim kurulu başkanı Ömer Arhun, Enver Bahçeciler ile bir dönem iş yaptıklarını daha sonra aralarının açıldığını anlatmıştı. Arhun, “Bahçeciler ile aramız alacak verecek meselesi yüzünden açıldı” demişti.