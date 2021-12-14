Dövdü ve teslim oldu

Gazimağusa’da, eski sevgilisiyle ilişki yaşadığını düşündüğü şahsı yumruklayarak burnunu kıran Fikri Zihni, olaydan bir gün sonra polise giderek teslim oldu.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, darp edilen Mustafa Vurucu’nun Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olduğu belirtildi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Arif Toroslu, zanlının 11 Aralık 2021 tarihinde saat 23.30 sıralarında eski sevgilisiyle ilişki yaşadığını düşündüğü Mustafa Vurucu’nun yüzüne birçok kez yumruk atarak burnunun kırılmasına neden olduğunu açıkladı.



Zanlının gerekli doktor kontrollerinin yapılmasının ardından rapor temin edildiğini belirten Toroslu, 12 Aralık tarihinde polise gidere teslim olduğunu söyledi.Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğine işaret eden Toroslu, bir gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talep edilen süreye itiraz olmayışını da dikkate alarak, yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlının bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının, 1 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.