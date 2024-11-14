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Patates 12 lira

Vergi Dairesi’nin eski müdürlerinden Göksel Saydam Ankara’daki sebze ve meyve fiyatlarını paylaştı

Patates 12 lira
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Abdullah SUİÇMEZ

   Vergi Dairesi’nin eski müdürlerinden, mali müşavir Göksel Saydam, eşiyle birlikte alış-veriş için Ankara Batıkent’te Çağdaş Market’e gittiğini belirterek oradaki fiyatları sosyal medyada paylaştı.
   Diyalog muhabiri de Saydam’ın paylaştığı rakamlarla Kıbrıs’taki fiyatları karşılaştırdı. Ankara’da patatesin kilosu 12, 59 liradan satılırken, KKTC’de 99,90 liradan alıcı bekliyor. Domates Ankara’da 49, 95 lira iken, KKTC’de 99,90’na satılıyor. Mandalina, muz ve birçok ürünün fiyatı da Ankara’da daha ucuzken,  aradaki fark buradaki pahalılığı gözler önüne seriyor. 
 

  İşte 2 sebze ve 2 meyvenin fiyatları:

Ankara                        Kıbrıs
Patates:      12,95          99.90 TL
Domates:   49.95          99.90 TL
Mandalina:49.95         49.90 TL
Muz:         :59.90         72.90         

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024, 09:42
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