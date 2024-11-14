Patates 12 lira

Abdullah SUİÇMEZ

Vergi Dairesi’nin eski müdürlerinden, mali müşavir Göksel Saydam, eşiyle birlikte alış-veriş için Ankara Batıkent’te Çağdaş Market’e gittiğini belirterek oradaki fiyatları sosyal medyada paylaştı.

Diyalog muhabiri de Saydam’ın paylaştığı rakamlarla Kıbrıs’taki fiyatları karşılaştırdı. Ankara’da patatesin kilosu 12, 59 liradan satılırken, KKTC’de 99,90 liradan alıcı bekliyor. Domates Ankara’da 49, 95 lira iken, KKTC’de 99,90’na satılıyor. Mandalina, muz ve birçok ürünün fiyatı da Ankara’da daha ucuzken, aradaki fark buradaki pahalılığı gözler önüne seriyor.



İşte 2 sebze ve 2 meyvenin fiyatları:

Ankara Kıbrıs

Patates: 12,95 99.90 TL

Domates: 49.95 99.90 TL

Mandalina:49.95 49.90 TL

Muz: :59.90 72.90

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024, 09:42