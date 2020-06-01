44 gündür vaka yok

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte sadece 28 test yapıldığı ve yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından yapılan açıklamada, KKTC'de 44 gündür yeni Coronavirus vakası tespit edilmediği belirtildi. Pilli, en son 17 Nisan’da vakaya rastlandığını belirtti. Pilli, ülkede şimdiye kadar yapılan test sayısının ise 41 bin 374’e çıktığını kaydetti.

31 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu;

Dün Yapılan Test Sayısı: 28

Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.374

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 0

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 0