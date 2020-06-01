Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte sadece 28 test yapıldığı ve yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadığı açıklandı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından yapılan açıklamada, KKTC'de 44 gündür yeni Coronavirus vakası tespit edilmediği belirtildi. Pilli, en son 17 Nisan’da vakaya rastlandığını belirtti. Pilli, ülkede şimdiye kadar yapılan test sayısının ise 41 bin 374’e çıktığını kaydetti.
31 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu;
Dün Yapılan Test Sayısı: 28
Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.374
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 0
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 0
44 gündür vaka yok
KKTC’de dün de yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadı
Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte sadece 28 test yapıldığı ve yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadığı açıklandı.
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