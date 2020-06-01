İbrahim Çavuşbaş birkaç saate bulundu

Kaybolan Alzheimer hastası İbrahim Çavuşbaş'ı bulmak için herkes seferber oldu

İbrahim Çavuşbaş birkaç saate bulundu
banner432

Güzelyurt'ta sakin 81 yaşındaki İbrahim Çavuşbaş, dün öğle saatlerinde kayboldu. 
Uzun süre kendisinden haber alınmayan Alzheimer hastası Çavuşbaşı bulmak için polis, aile yakınları ve Sivil Savunma ekipleri seferber oldu. 
İbrahim Çavuşbaş, yapılan aramalar sonucu akşam saat 20.00 sıralarında aile fertleri tarafından Güzelyurt’un Dallas bölgesinde bulundu. İbrahim Çavuşbaş, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde herhangi bir sorun tespit edilmedi. Çavuşbaş,  kontrollerinin ardından evine götürüldü.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
En ucuzu 35 lira
En ucuzu 35 lira
  1. KIBRIS