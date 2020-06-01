İbrahim Çavuşbaş birkaç saate bulundu

Güzelyurt'ta sakin 81 yaşındaki İbrahim Çavuşbaş, dün öğle saatlerinde kayboldu.

Uzun süre kendisinden haber alınmayan Alzheimer hastası Çavuşbaşı bulmak için polis, aile yakınları ve Sivil Savunma ekipleri seferber oldu.

İbrahim Çavuşbaş, yapılan aramalar sonucu akşam saat 20.00 sıralarında aile fertleri tarafından Güzelyurt’un Dallas bölgesinde bulundu. İbrahim Çavuşbaş, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde herhangi bir sorun tespit edilmedi. Çavuşbaş, kontrollerinin ardından evine götürüldü.