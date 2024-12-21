45 günde yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Polisi tarafından, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda düzenlenen operasyon sonucu, 25 gram kokain ile 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Arnavutluk uyruklu Spendi Tollumi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ülkede yasal bağı olmadığı belirtilirken, mahkeme Arnavut Tollumi’yi yargılanmak üzere 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden zanlının, KKTC’ye uyuşturucu madde getireceği yönünde önceden bilgi aldıklarını ve sınır kapılarına bilgi verildiğini anımsattı. İbrahim Gökova, zanlının, 11 Aralık 2024 tarihinde kullanımındaki araç ile KKTC’ye geçmek üzere Beyarmudu Sınır Kapısı’na geldiği esnada, görevli polisler tarafından alıkonulduğunu ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne haber verildiğini anımsattı. Polis memuru İbrahim Gökova, sınır kapısına giderek, zanlı kullanımındaki araçta arama yaptıklarını mahkemeye hatırlattı.

10 gün ek tutukluluk emri alındı

Polis, arama sonucunda, ayrı ayrı poşetler içerisinde, 25 gram kokain ile 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 10 gün süreyle ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu 10 günlük süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ve sonuçların çıktığını belirtti. Polis, ayrıca zanlının cep telefonun incelenmesi için ise DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini kaydetti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını bildiren polis, ülkemizde hiçbir yasal bağı bulunmayan zanlının, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının, 45 günü geçmemek şartıyla, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.