Suça meyilli

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda trafik nedeniyle çıkan kavgada 24 yaşındaki Emre Taşkın, tartıştığı 59 yaşındaki adamın parmağını bükerek kırılmasına neden oldu.

Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan zanlının darp, kavga suçlarından sabıkası olduğu, ayrıca daha önce de trafik yüzünden çıkan tartışmada bir şahsı rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında dava dosyalandığı belirtildi.

Daha önceki vukuatlarında tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılan zanlı dün yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 19 Aralık 2004 tarihinde 09.00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının trafik meselesinden aralarında çıkan tartışma sonucu 59 yaşındaki C.K. isimli adamın sağ el serçe parmağını tutup çevirmek suretiyle kırılmasına neden olduğunu ifade etti.

Polis memuru, yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti.

Benzer suçlar işledi

Polis memuru, zanlının 5 Nisan 2023 tarihinde meydana gelen kasti hasar ve ciddi darp suçlarından teminata bağlandığını, hakkında dava dosyası tazmin edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının 19 Kasım 2024 tarihinde de yine trafikte çıkan kavga nedeniyle bir şahsa karşı işlemiş olduğu uygunsuz hal ve tavır suçundan da hakkında dosya tazmin edildiğini kaydetti. Polis memuru, zanlının benzer suçlar işlemeye meyilli olduğunu, sabıkası bulunduğunu belirterek, davası görülünceye kadar bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlı da saldırıya uğradığını iddia etti

Mahkemede söz alan zanlı ise karşı tarafından kendisine ağaç kesme makinesiyle saldırdığını iddia etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının davası görülünceye kadar bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.