Renkli ve eğlenceli

Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı Atatürk Kreş ve Anaokulu, minik öğrenciler için renkli ve eğitici etkinliklerle ilkbaharı karşılıyor.

Kelebekler Sınıfı öğrencileri, İlkbahar Mevsimi’ni üç boyutlu etkinliklerle keşfetti. Minikler, doğayı ve mevsimin değişimini yaratıcı çalışmalarla deneyimleme fırsatı buldu.

Gökkuşağı Sınıfı ise Kütüphaneler Haftası kapsamında kitaplardan ağaçlar yaptı. Öğrenciler, kitap sevgisini pekiştirecek aktivitelerle hem okuma alışkanlığı kazandı hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Minik Yıldızlar Sınıfı öğrencileri de İlkbahar temalı etkinliklerle mevsimi renkli aktivitelerle kutladı.

Okul yönetimi, yapılan etkinliklerin çocukların sosyal ve bilişsel gelişimine katkı sağladığını belirterek, yıl boyunca çeşitli projelerle öğrencilerin eğitimine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

