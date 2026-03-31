Eğlence doruğa çıktı

Merit Lefkoşa Otel’de Cumartesi akşamı sahne alan Türk pop müziğinin sevilen ismi Çelik, müzikseverlere coşku ve nostaljinin bir arada olduğu bir konser sundu. Sahneye adım attığı ilk andan itibaren izleyicilerle güçlü bir bağ kuran sanatçı, enerjisi ve sahne hakimiyetiyle dikkat çekti.

Gece boyunca dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Çelik, hem duygusal hem de hareketli parçaları ustalıkla harmanladı. İzleyiciler, özellikle Çelik’in unutulmaz slow şarkılarında duygusal anlar yaşarken, hareketli parçalarla tempoyu yakaladı ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Salon, adeta dev bir koroya dönüştü.

Konserin yapıldığı Merit Lefkoşa Otel & Casino’nun şık ve ferah atmosferi, geceye ayrı bir renk kattı. Sahne ışıkları, görsel efektler ve akustik düzenlemeler, Çelik’in performansını destekleyerek izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Sanatçının performansına hayranları yoğun ilgi gösterdi. Konser boyunca izleyiciler sık sık alkışlarla ve tezahüratlarla Çelik’e destek verdi. Konserin sonlarına doğru sahneye çıkan sürpriz misafirler ve özel şovlarla gece, müzik ve eğlence dolu anlara sahne oldu.

Çelik, konser sonunda hayranlarına teşekkür ederek, müzikle dolu bir akşamı birlikte geçirdikleri için memnuniyetini dile getirdi. Müzikseverler, geceyi sosyal medyada paylaşımlarla ölümsüzleştirirken, sanatçının performansını “etkileyici ve unutulmaz” olarak nitelendirdi.