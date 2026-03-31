Ekipler iş başında

İskele Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü modernizasyon çalışmaları kapsamında 20 Temmuz Caddesi üzerinde asfalt, kaldırım ve altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, caddeyi daha modern, güvenli ve konforlu bir hale getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Belediye yetkilileri, söz konusu çalışmalarda önceliğin hem yol güvenliği hem de altyapının güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Asfaltlama öncesinde yürütülen alt yapı düzenlemeleri, su hattı yenileme ve kaldırımların iyileştirilmesi gibi işlemlerle, caddeyi uzun ömürlü ve kullanışlı hale getirmeyi hedeflediklerini ifade ettiler.

Çalışmalar sırasında vatandaşların ve sürücülerin trafik işaretlerine uymalarının önemine dikkat çeken yetkililer, sürecin planlanan takvim doğrultusunda devam edeceğini söyledi.

Belediye, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 20 Temmuz Caddesi’nin hem görsel olarak modern bir görünüme kavuşacağını hem de ulaşım açısından konforlu ve güvenli bir ortam sağlayacağını duyurdu.

