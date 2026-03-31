İngiliz üs bölgesine yakın

Rum Elektrik Kurumu (EAC), Güvercinlik bölgesindeki bir alana elektrik sağlamak için iki alternatif güzergah önerisinde bulundu. Öneri, Rum Meclis Enerji Komitesi Başkanı Kyriakos Hadjiyiannis tarafından açıkladı.

Komitenin topluluğa yaptığı ziyaretin ardından konuşan Hadjiyiannis, Güney Kıbrıs Elektrik Kurumu'nun daha önce Dikelya İngiliz Egemen Üssü yetkilileri tarafından reddedilen elektrifikasyon planlarına devam etmeyi hedeflediğini söyledi.

Rum Meclis Enerji Komitesi Başkanı Hadjiyiannis, Güvercinlik’in İngiliz üssü bölgesinde yer alan ve Mağusa’ya komşu geniş bir alan olduğunu söyledi.

Hadjiyiannis, şöyle konuştu:

“Şimdiye kadar üsler, bölgenin tarımsal amaçlar ve bazı kiliselerin ihtiyaçları için elektriklendirilmesine izin vermeyi reddetmişti. Asıl endişe bölgedeki elektronik gözetleme anteni kurulumları üzerindeki potansiyel etkidir.”

Ziyaret sırasında, Temsilciler Meclisi Enerji Komitesi, üslerin sivil yöneticisi ve Güvercinlik topluluğu liderinin de hazır bulunduğu bir ortamda EAC temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, İngiliz anten tesislerinin bulunduğu bölgeden kaçınacak alternatif senaryolar üzerinde duruldu.

Hadjiyiannis'e göre, iki alternatif yönlendirme seçeneği sunuldu ve bunların gözetim sistemlerine müdahale ile ilgili herhangi bir itiraza yol açmadığını belirtti.

Ziyareti "çok faydalı" olarak nitelendiren yetkili, hem Elektrik İdaresi temsilcilerinin hem de üs yönetiminin yapıcı katılımına dikkat çekti.