46 yaşındaydı

Esentepe - Bahçeli Anayolunun 7-8'nci kilometreleri arasında dün gece meydana gelen trafik kazasında 46 yaşındaki Mustafa Nergiz hayatını kaybetti. Polisten verilen bilgiye göre; Yıltan Kulle (E-66), 122 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HL 900 plakalı araç ile Esentepe'den Bahçeli istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mustafa Nergiz yönetimindeki AC 642 plakalı traktörün arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun solundan yoldan çıkarak su kanalına düşen traktör takla attı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan traktör sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sürücü Yıltan Kulle tutuklanırken, polis soruşturma başlattı.