‘Ortak hareket’

Haravgi gazetesi; Yunanistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Nikolas Hardalias’ın, Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği resmi temaslar çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştüğünü yazdı.

Rum Başkanlık Sarayından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Hardalias görüşmede, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümünde daha etkin bir rol üstlenmesi konusunda Rum hükümetinin çabalarına destek belirterek BM Güvenlik Konseyi’nin öngördüğünden başka bir çözümün uygulanamayacağını iddia etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye ziyaretine ilişkin bir soruya karşılık ise Hardalias, “ülkesinin görüşlerine ve tezlerine sadık kalarak gelişmeleri soğukkanlılıkla takip ettiklerini” ifade etti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ise görüşmede, Yunanistan’da devam eden yangınlar konusunda yardım etmeye hazır olduklarını dile getirdi.