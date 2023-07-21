Tüm ülkede coşku yaşandı

Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla dün tüm ilçelerde törenler yapıldı, şehitler saygıyla anıldı.

Kutlamalar çerçevesinde Lefkoşa'daki ilk tören Şehitler Anıtı önünde düzenlendi.

Törene Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Piyade Albay Umut Keskin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Lojistik Destek Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Namtı, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, siyasi parti, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Anıt Özel Defterinin imzalanmasıyla tören sona erdi.

Atatürk Anıtında tören

Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde de tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, TC ve KKTC’den bakanlar, Türkiye’den gelen bazı parti başkanları, milletvekilleri, diğer sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti, Anıt Özel Defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Protokol tören birliklerini denetledi

Barış ve Özgürlük Bayramı Güzelyurt’ta da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, dün saat 11.00’de Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende bir dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Kutlama töreni Güzelyurt Arkeoloji Müzesi önünde protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle devam etti. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadele süreci anlatılan konuşma ve şiirlerin yapıldığı tören resmi geçitle sona erdi.

İskele Ecevit Meydanı’nda tören

Barış ve Özgürlük bayramı, İskele’de de kutlandı.

Verilen bilgiye göre, İskele Atatürk Anıtı önünde başlayan tören İskele Ecevit Meydanı’nda devam etti.

İskele’deki törenlere, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBKK adına Personel Albay Atakan Atasever, GKK adına Piyade Yüzbaşı Çağdaş Abiç, İskele Belediyesi Meclis Üyesi İldeniz Elbasan, İskele Polis Müdür Vekili Rüstem Tunçtaşlı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum kuruluş ve derneklerle birlikte vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’ndaki törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Ecevit Meydanı’ndaki törene geçildi.

Tören, Toroslu, Sadıkoğlu ve Güvenlik, Abiç’in tören birliklerinin ve halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutlamasıyla başladı.

İskele Ecevit Meydanı’nda düzenlenen törenlerde günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapılarak, şiirler okundu, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi de dans gösterilerini sundu.

Lefke’de iki ayrı tören

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Lefke’de düzenlenen törenlerle de kutlandı. Gün nedeniyle Lefke’de iki ayrı tören düzenlendi.

İlk tören Kemal Özalper Şehitliği’nde yapıldı.

Lefke’deki ikinci tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.