Büyük ayıp

Hüseyin ÇİÇEK

Şehitler köyleri olan Muratağa, Sandallar ve Atlılar’ın, aylardır süren susuzluk çilesi halen daha çözülmedi. Bayram arifesinde kaymakamlık tarafından bölgeye tanker gönderilerek geçici olarak giderilen sorunun, uzun süredir yeniden devam ettiği açıklandı.

Diyalog muhabirine ulaşan köylüler, kavurucu Temmuz sıcaklarında, kendilerine reva görülen susuzluk karşısında tepkilerini dile getirdi.

Mayıs ayından beri köye su akmadığını ve bu durumu belediyeye bildirdiklerini söyleyen köylüler, “Barış Harekatı’nın 49’uncu yılında bize yaşattıklarını büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz” dedi.

