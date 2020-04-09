46’ncı can kaybı

İngiltere’de yaşayan Girne Belediyesi eski Başkanı Sümer Aygın’ın kardeşi Özcan Aygın, Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Londra’da hastanede tedavi gören Aygın’ın dün sabah yaşama veda ettiği belirtildi. Aygın’ın ölümüyle İngiltere’de Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk sayısı 46’ya yükseldi. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, İngiltere’de 46 Kıbrıslı Türk ve 50 Kıbrıslı Rum’un Coronavirüs’ten dolayı yaşamını yitirdiğini belirtti. Şartların giderek zorlaştığını kaydeden Horozoğlu, “İnsanlar yalnız ölüp, yalnız gömülüyor. Cenazelerini memlekete bile gönderemiyoruz” ifadeleriyle son durumu aktardı.

İnsanlar yalnız ölüp, yalnız gömülüyor

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Sabah akşam insanların canı gidiyor. İngiltere'de Coronavirüsten dolayı vefat eden Kıbrıslı Türklerin sayısı 46'ya yükseldi. İnsanlar yalnız ölüp, yalnız gömülüyor. Cenazelerini memlekete bile gönderemiyoruz. Hayat artık bu kadar acımasız… Bu ölüm haberlerine artık ne yürek dayanıyor nede psikoloji. Artık herkesin ayrı bir yaşam derdi var. İşten çıkarılıp hiç bir geçim kaynağı olmayan ve yardım alamayan insanlar var. Aile içi şiddetin arttığı durumlar, çocuklarına ekmek götüremeyen insanlar var. Hayatın acı gerçekleriyle yüzleşip halimize şükretmek lazım.”