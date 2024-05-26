Yol haritasına sadık kalacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon dışındaki hedeflerin üzerinde bir başarı sergilediklerini ifade edip "Ana sıkıntımız enflasyon." dedi.

Ekonomideki yol haritasına sadık kalacaklarının altını çizen Erdoğan, "Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine gireceğiz. Piyasa beklentileri de öngörülerimizi destekliyor." diye konuştu. Enflasyon beklentilerinin iyileşmeye de başladığının altını çizen Erdoğan, "Geçici rahatlama değil enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, hedeflerini enflasyonu tek hane indirmek olduğunu ifade ederken "Geçici rahatlama değil, enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz." dedi.

Enflasyonun mayıs ayında en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından hızlı bir düşüş beklediklerini duyuran Erdoğan, "Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi

“Son bir yılda üst üste 3 seçim geçirdik. Seçimin ülke ekonomisini genel olarak durağan hale getirdiğini biliyoruz. Geçen yıl Mayısta 57 milyar dolara ulaşan yıllık cari açık Martta 31,2 milyar dolara kadar geriledi. Cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğine inanıyorum.

Ana sıkıntımız enflasyon. Enflasyon dışında hedeflerimizin de üstünde başarı sergiledik. Ekonomide yol haritamız, OVP ve 12. Kalkınma Planı'dır. Bölgemizdeki krizlere, seçimlere ve muhalefetin popülist söylemlerine rağmen yol haritamıza sadık kalıyoruz. 31 Mart öncesinde seçim ekonomisine tevessül etmedik. Ülkemizin geleceğini riske atmadık. Seçim meydanlarına bol keseden vaat dağıtanlar bugün borç üstüne borç alıyor, zam üstüne zam yapıyorlar.

Ekonomi programımızın önceliği enflasyonu tek hale indirmek suretiyle milletimi refahını arttırmaktır. Geçici rahatlama değil enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Kararlıyız, sabırlıyız.

Aylık enflasyon hedeflerimiz doğrultusunda yavaşlamaya devam ediyor. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine gireceğiz. Piyasa beklentileri de öngörülerimizi destekliyor. Ülkemize yönelik yatırımcı güveni de artıyor. Enflasyon beklentileri iyileşmeye başladı. Yerli ve yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisi arttı.”