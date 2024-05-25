Hastaneye kaldırıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir alışveriş merkezi içerisinde 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun kalçasını sıkarak cinsel saldırıda bulunan Murat Onat, dün teminat maksatlı çıkarıldığı mahkemede, Merkezi Cezaevi’ne gönderileceğini anlayınca fenalık geçirdi. Duruşmanın ardından ambulansla önce hastaneye kaldırılan zanlı, yapılan tedavi sonrası Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, 14 Mayıs’ta, saat 13.20’de, Gazimağusa’da, Topçu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezi içerisinde, müşteri olarak bulunan 12 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun kalçasını sıkarak cinsel saldırıda bulunduğunu anımsattı. Polise aynı gün şikayet yapıldığını ve soruşturma başlatıldığını belirten polis, zanlının, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandığını hatırlattı.

Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini açıklayan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Zanlının çalışma izniyle ülkemizde bulunduğunu, ancak işveren tarafından çalışma izninin iptal edildiğini kaydeden polis, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının 45 günü geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi. Kararın ardından zanlı baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan zanlı daha sonra cezaevine gönderildi.

