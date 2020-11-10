5 bin liraya serbest

Erkek arkadaşının gizlice çıplak fotoğraflarını çektiği tespit edilerek tutuklanan Hümeyra Aykız hakkındaki soruşturma tamamlandı. İfadesinde suçunu kabul eden zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ilişkilerini reddettiği gerekçesiyle erkek arkadaşı ile tartıştığı, bu nedenle daha önceden gizlice çektiği çıplak fotoğrafları cep telefonu ile ona göndererek, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlediği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın Girne’de meydana geldiğini, zanlının aralarında yaşanan iş tartışması ve ilişkilerini reddettiği gerekçesi ile sinirlendiği erkek arkadaşı Y.T.’nin henüz tespit edilemeyen bir tarihte gizlice çektiği çıplak fotoğraflarını 8 Ekim 2020 tarihinde ona gönderdiğini söyledi.

Polis, zanlının çektiği fotoğrafları WhatsApp hattı üzerinden erkek arkadaşına göndererek, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlediğini ifade etti.

Polis, zanlının 7 Kasım tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını, ifade verip, suçunu kabul ettiğini kaydetti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.