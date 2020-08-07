Özgürgün’e partilisinden ‘Geri dönüş’ çağrısı:

Onur ULAĞ

Dokunulmazlığının kaldırılması sonrasında üçüncü eşi İnci Pars Özgürgün’le birlikte Türkiye’ye giden ve 6 ayı aşkın bir süredir adaya dönmeyen eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’e partilileri tarafından “Geri dönüş” çağrısı yapıldı

Özgürgün’ün 55’inci yaş gününü kutlayan UBP’li Deniz Kemal Serbest “Başkanım gel artık gel” dedi.

Mesaj şöyle:

“Bugün senin doğum günün; iyi ki doğdun iyi ki varsın. Her mum hayatının ışığıdır. Pastandaki mumlar çoğaldıkça yaşamın daha çok aydınlanacaktır. Yeni yaşın, dilediğin bütün güzellikleri beklemediğin sürprizlerle getirsin koca yürekli Başkanım... Sen başkasın Başkanım…”