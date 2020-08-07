Zanlı sayısı 2 oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Cenk Bölüm’den para isteyen, alamayınca da tekme atıp Çetinkaya Burcu’ndan düşmesine neden olan iki kişiden Sedat Demir de yakalandı.

Olayla ilgili önceki gün tespit edilen Muhammed Kadir Varan’ın ifadesi üzerine Demir’e ulaşıldığı açıklandı.

Zanlı Demir dün mahkemeye çıkarılarak, hakkındaki iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Muhammed Kadir Varan ile Sedat Demir’in 1 Ağustos 2020 tarihinde saat 02.00 sıralarında Cenk Bölüm’den para istediklerini söyledi. Polis, Çetinkaya Burcu üzerinde yaşanan olayda para alamayan iki zanlının Bölüm’e tekme atıp, darp ettikleri sırada burç üzerinden düşerek, sağ ön kol ve sağ üst bacak kısımlarında kırık oluşmasına neden olduklarını belirtti.

Polis, Varan’ın 4 Ağustos tarihinde Girne Limanı’nda tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Sedat Demir’in ise Varan’ın ifadesinin ardından tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlı Sedat Demir’in bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, Varan ile Demir bugün birlikte mahkemeye çıkarılacak.