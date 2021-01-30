5 gün yetmez 21 olmalı

Çiğdem AYDIN

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Başbakan Ersan Saner’in önceki akşam açıkladığı 5 günlük kapanma kararının ardından dün sabah gerçek düşüncesini kamuoyu ile paylaştı. Pilli, yaşanan salgın karşısında 5-10 günlük kapanmanın yeterli olmayacağını belirterek “Bu süre 21 gün olmalıdır” dedi.

Ana hedefin 1 Nisan’da tam açılma olduğunu ve turizm faaliyetlerinin başlatılması hedefinde olduklarını belirten Bakan Pilli, vatandaşların kurallara uymasını istedi. Bu arada sosyal medyada Ali Pilli’ye destek mesajları artarak devam etti.

İşte Pilli için yazılanların bir kısmı:

Cenk Didem Harbay Seren

Her zaman yanındayız,

Bakanım ve Başbakanım,

Bugün Meclis’te gördüğümüz ve utanç verici o tablo sanırım,

4 vekilimizin karakterlerini kişiliklerini ortaya koymuştur.

Gecesini gündüz ederken fedakarca şovdan uzak,

-Çok başarılı olan ve herkesin takdirini alan,

-Sayın Ali Pilli bakanımıza aklınca gülen o kişilere tek sözümüz var yazıklar olsun sizlere aldığınız, paralar helal mi sanıyorsunuz?

Vakaların çoğalmasını istemeniz ne kadar karaktersiz olduğunuzu göstermektedir.

Tek sözümüz: Ali Pilli

Başarılı olan: Ali Pilli

Adam gibi adam: Ali Pilli

Başbakanımıza ve bakanlarımıza güveniyoruz.

Bu hükümete çok güveniyoruz.

Not= Gülen vekiller…

Maaşlarınızı aldınız.

Aşılar geldi büyüklerinize yaptırdınız.

Anavatana, hükümete teşekkür edin bakalım.

Gülen vekillerimize yazıklar olsun.

Maaşlarınızı bağışlayın işsiz kardeşlerimize bakalım halkınızı düşünür müsünüz?

Tüm doktorlarımızı,

Hemşirelerimizi,

Sağlıkçı tüm kardeşlerimizi,

Güvenlik görevinde olan asker, polisimizi, tüm halkımızı Allahım korusun.

Saygı isteriz.

Mustafa Çetinkayalı

Bir yıl boyunca uyku uyumayan...

Sadece halkın sağlığı için uğraşan bir adamdır Ali Pilli... Şahsen hiç tanımam. İki tane geri zekalı çıkacak adamla alay edecek; bu bilinsin ki Ali Pilli yalnız değildir...

Didem Gürses



Siyaset değil, sağlık dediği için hepimizin ona teşekkür etmesi gerekiyor. Tam 1 bir yıldır hiç durmadan sağlığımız için çalışmaya devam ediyor. Yola devam bakanım...

Taner Şah

O kabinede Ali Pilli yalnızdır! Siyasetten nefret ederim ama benim ailece tanıdığım Dr. Pilli o kabinede tek, gerçekten en gaileli kişidir ve yalnızdır!! Ben emin olmadığım bir şeyi yazmam!! Kendisine bunu söyleseler asla kabul etmez, o ayrı dava...

Mecal Fellahoğlu

Sayın Bakanımız

Ali Pilli,

Bakanımızı eleştirenler önce kendilerine baksın ne işe yararlar merak ediyorum. Ali Bey kral gibi Bakandır, Allah onu başımızdan eksik etmesin.

Gülay Taşpınar Ergün

Güzelyurt’ta yıllardır yaşlı-genç, zengin-yoksul demeden kimseyi kapısından geri çevirmeyen bir doktordur Sn. Ali Pilli.

Şimdi ise gecesini gündüzüne katıp canla başla tüm KKTC için çalışıyor.

Bu kadar nankör bir toplum olmak?

Yazıklar olsun!

Ömer Alaçam

Mizah anlayışına sığındığım, partisinin görüşünde olmadığım, gerektiğinde, doğrusunu, yanlışını eleştirdiğim ama insan olarak kişiliğine saygı duyduğum Sayın Dr. Ali Pilli’ye Meclis’te yapılan hareketi kınar, ona ve onun gibi işini özveriyle, iyi niyetle insanlık için yapan, tüm temiz yürekli sağlık emekçilerine, sevgi, saygı, güven ve desteğim tamdır.

Esen Erez

Gerçekten yazmayım diyorum ama dayanamıyorum ekonominin bu kadar kötü olduğu bu dönemde her gün Covid-19 hastalığından dolayı ölümlerin arttığı ve bulaşın bu kadar hızlı ilerlemesine rağmen hiçbir parti elini taşın altına koymak istemedi. Çünkü dıştan konuşmak kolay, niye hükümet kurmaya yanaşmadınız hadi siz bu yükün altına girmeye korktunuz bari elini taşın altına koyanları eleştirmeyin kimsenin anlamadığı bir şey var devamlı baştaki bakanları suçlamaktan başka bir iş yapılmıyor bu hastalık tüm dünyayı sardı ve basta kim olursa olsun bu hastalık engellenemezdi. Hep suçlu hükümet peki ya biz halkın hiç mi suçu yok? Kalabalık yerlere gidilmesin deniliyor herkes 10 kişi bir yerde yeme içme yapıyor kimse korunmadı. Bir de gece gündüz çalışan kalbi temiz adam gibi adam Sn. Bakanımızla alay etmeye çalışıyorlar, gerçekten yazıklar olsun. Bir işi yapmıyorsunuz bari bir şeyler yapmaya çalışanlara engel olmayın. Bu dönem particilik yapma dönemi değil birlik beraberlik dönemidir.