Ekipler göz doldurdu

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı dün deniz safhasının tamamlanmasıyla sona erdi. Tatbikatın deniz safhası TC ile KKTC Arama Kurtarma Teşkilatında yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla Gazimağusa açıklarında gerçekleştirildi. Uygulamaya geçmeden önce brifing verildi. Gazimağusa Limanı’nda Sahil Güvenliğe ait TCSG Yaşam isimli gemide yer alan basın brifinge Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Daha sonra tatbikata geçildi. Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve diğer yetkililerle Azerbaycan, Bangladeş ve Moritanya askeri ateşeleri takip etti.

3 senaryo icra edildi

Tatbikat, üç farklı senaryoya istinaden icra edildi.

Tatbikatta, karaya düşen bir yolcu uçağındaki yolcu ve mürettebatın kurtarılması, içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu kuru yük gemisi ile ticari yatın çarpışması sonucu denize düşen göçmenlerin kurtarılması, kuru yük gemisinde çıkan yangında gemide bulunanların kurtarılarak yangının söndürülmesi, ticari gemi ile tankerin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin kurtarılması safhaları başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikatın önceki gün ve dün icra edilen fiili kısmına, Türkiye’den bir fırkateyn, bir insansız hava aracı, 3 sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, 5 helikopter, 2 uçak, bir arama kurtarma timi, bir özel harekat timi ile bir dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, KKTC’den ise, 3 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 2 römorkör, 2 bot ve bir arama kurtarma timi iştirak etti.