83 bin TL kayıp

Alayköy Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan 39 yaşındaki Ömer Deveci, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının işyeri adına yapmış olduğu ürün satışından temin ettiği toplam 83 bin 706 TL nakit parayı çaldığı belirtildi. Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 26 Kasım 2024-04 Ocak 2025 tarihleri arasında Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerine ait muhtelif modellerde bahçe ve ev ürünlerinin satışından elde edilen 83.706 TL nakit parayı tasarrufuna geçirerek çaldığını belirtti. Polis, zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, başlatılan soruşturma kapsamında alınacak ifadeler ve incelenecek makbuzlar olduğunu dile getirdi. Polis, iş yerinde zanlının yaptığı işlemlerle ilgili geriye dönük araştırma yapacaklarını belirterek, bir gün ek süre istedi.

Mahkeme, hakkında müstahdem tarafından sirkat suçundan soruşturma yürütülen zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

