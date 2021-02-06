50 bin lirayı geri verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde başka bir şahsa ait olan evi kendisininmiş gibi göstererek, bir şahsa 262 bin TL karşılığında satan 46 yaşındaki Muhammet Gökmen hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının şikayet edildiği gün aldığı paranın 50 bin TL’sini iade ettiği aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, zanlının, 2020 yılı Ağustos ve Aralık ayları arasında, Gazimağusa’da başkasına ait evi kendisine ait olduğunu söyleyerek, N.S. isimli müştekiye sattığını söyledi. Polis, zanlının satış karşılığında 262 bin TL parayı sahtekârlıkla temin ettiğini belirtti.

N.S.’nin tapu dairesine giderek devir işleminin gerçekleşmediğini öğrenmesi üzerine polise şikayette bulunduğunu anlatan Gökova, zanlının tespit edilerek gözaltına alındığını aktardı. Polis, zanlının, “tüm borçlarımı ödemek için yaptım” diyerek suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, ayrıca N.S.’nin şikâyetçi olduğu gün, zanlının aldığı paranın 50 bin TL’sini iade ettiğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Dilşah Karayel, 8 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 80 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.