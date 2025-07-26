Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, 30 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ve 4 canlı tabanca mermisiyle yakalanan Hasan Öksüz, dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder; 22 Temmuz’da, zanlı Hasan Öksüz’ün işyerine yaptıkları baskın sonucunda; yaklaşık 30 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde, içerlerinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olan 2 cam pipo ve hassas terazi ile 9 mm çapında toplam 4 canlı tabanca mermisi tespit edildiğini anımsattı.
Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının 50 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 500’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.
50 bin TL ödedi
Uyuşturuculu kağıtla 30 gram metamfetamin ve mermilerle yakalanan Hasan Öksüz teminatla serbest kaldırla yakalanan iki zanlıdan Doğan Uğuz teminatla serbest bırakıldı
Hüseyin ÇİÇEK
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