50 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, 30 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ve 4 canlı tabanca mermisiyle yakalanan Hasan Öksüz, dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder; 22 Temmuz’da, zanlı Hasan Öksüz’ün işyerine yaptıkları baskın sonucunda; yaklaşık 30 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde, içerlerinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olan 2 cam pipo ve hassas terazi ile 9 mm çapında toplam 4 canlı tabanca mermisi tespit edildiğini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının 50 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 500’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

