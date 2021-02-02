500 milyona ihtiyaç var   

Raif DOĞRU

Başbakan Ersan Saner, Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı ve ekonomik uzmanların katılımıyla gerçekleşen toplantıların sonucunda, yeni paketin hazırlanmasında son aşamaya gelindi. Alınan önlemler arasında özel sektör çalışanlarına 3 ay süreyle ayda bin 500 TL katkı verilmesi konusunda uzlaşının sağlandığı bildirildi.

Bunun dışında geçmişte olduğu gibi 2 bin liralık işletme desteğinin 3 ay daha uzatılması için toplamda 500 milyon liralık bir kaynağa ihtiyaç duyulduğu öğrenildi. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; akaryakıt ve elektrik ücretlerine zam yapmak yerine ihtiyaç duyulan kaynağı yaratabilmek için KKTC Merkez Bankası’nın garantisinde devlet tahvili çıkarılması öngörülüyor.

Tahvil süresi netleşmemekle birlikte, bankaların halen uygulamakta olduğu faizlerin üzerinde bir getiri üzerinde duruluyor.

Geçtiğimiz hafta sonunda Başbakanlık’ta gerçekleştirilen toplantıya Merkez Bankası Başkanı da davet edilmiş ve alınacak ekonomik önlemlerle ilgili görüş alış-verişinde bulunulmuştu.

Teşvikler süzgeçten geçecek

Merkez Bankası tarafından çıkarılacak devlet tahvillerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan kaynağın yaratılması için ek mesai harcamaları, öğretmen ödenekleri ve amaç dışı kullanılan teşviklerin yeniden düzenlenmesi yönünde kararların alınması bekleniyor.

Bütçede halen 3 milyar lira dolayında bir açığın olması nedeniyle hükümetin yeni kaynak yaratmak için tasarruf önlemlerini uygulamaktan başka çaresinin olmadığı belirtiliyor.

Krediler ve çekler

Yeniden kapanma sonrasında zora düşen esnafın ve çalışanların bankalara borç taksitleriyle, vadesi gelmiş çeklerin bir ay süreyle ertelenmesi için de çeşitli önlemler üzerinde duruluyor.

Yapılan görüşmeler çerçevesinde taksitlerin ve çeklerin ödenebilmesi için ihtiyaçlı kişilere yeni bir kredi olanağını sağlanacağı ifade ediliyor.

Muhalefete bilgi verilecek

Ekonomik önlemler paketinin bugün öğleye kadar tamamlanması, ardından Başbakan Ersan Saner’in muhalefet parti liderine bilgi vermesi bekleniyor.

Herhangi bir aksamanın olmaması halinde Saner’in akşam saatlerinde basın toplantısı düzenleyerek paketin içeriğini kamuoyuna açıklaması öngörülüyor.