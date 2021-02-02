Suna ERDEN

Bir günde iki kez eşini darp ettiği iddia edilen Shohrat Yagmurov, tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ilk olarak su döktüğü gerekçesiyle tartıştığı eşini darp ettiği; boğazını sıktığı belirtildi. Aynı günün akşamında eşiyle yine tartışan zanlının ikinci kez darp suçu işlediği belirtildi.

Zanlının eşinin doktor kontrolünden geçirildiği, darp raporu alındığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, darp olayının önceki gün saat 08.00 sıralarında zanlının Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki evinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının bardaktaki suyu döktüğü gerekçesiyle eşi A.K. ile tartıştığını, bu esnada boğazını sıktığını, ensesi ve kafasına vurarak darp ettiğini belirtti. Polis, eşine hitaben "Benden sonra evden çıkarsan seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini de açıkladı.

Polis memuru, zanlının aynı gün saat 17.00 sıralarında yeniden tartıştığı eşinin boğazını sıkıp, ağzını kapatıp ittirmek suretiyle ciddi darp suçunu işlediğini ifade etti.

Zanlının şikayet üzerine tutuklandığını kaydeden polis, A.K.’nin doktor kontrolünden geçirildiğini; vücudunda darp ve cebir izine rastlandığını anlattı.

Polis, olayla ilgili tüm ifadelerin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 bin TL tutarında nakit teminat yatırması ve iki kefilin 50'şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.