Umutlar ekonomik pakette

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs nedeniyle ikinci kez yaşanan ‘tam kapalılık’ süreci özel sektörü daha da zora soktu.

Market, eczane gibi acil ihtiyaçların karşılanacağı yerler hariç tüm sektörler kepenk kapatmak zorunda kalırken, vatandaş gözünü hükümetin yarın açıklayacağı ekonomik pakete çevirdi.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, ekonomik paketten beklentilerini sıraladı. Vatandaş; dövizin sabitlenmesi, banka borçlarıyla ilgili düzenleme yapılması ve zor duruma düşe özel sektörün desteklenmesini beklediklerini ifade etti.

Ne dediler…?

Altay Emirler

“Ekonomik paketten beklentimiz özel sektör, iş yerleri ve zorda olanlara destek olunmasıdır. Özel sektörde çalışan ancak kapalılık nedeniyle evlerine ekmek götüremeyecek vatandaşlara kesinlikle devlet destek olmalıdır. Paket içerisinde banka ve dövizle ilgili de maddeler olması gerekiyor. Takaslar durdurulmadı ve takasa giden çekler esnafı zora sokuyor. Borçların ötelenmesi de halka bir nefes olacaktır. Açıklanacak paketin iyi olacağına inancım yoktur ve bu konuda hükümete güvenmiyorum.”

Arif Dora

“Açıklanacak ekonomik paketin içeriğini merakla bekliyoruz. Paketten beklentimiz özel sektöre ve dükkânı olanlara devlet desteğidir. Dükkânlarını kapatmakla karşı karşıya kalan esnaf, evine ekmek götüremeyen birçok özel sektör çalışanı var. Açıklanacak paketten beklentimiz onlara ciddi bir destek içermesidir. Hükümet halkı düşünmelidir. Bu süreçte beklentimiz budur.”

Mücahit Yaman

“Bir ekonomik paketi açıklanacağı duyuruldu ve beklentimiz paketin özel sektörü destekleyen bir paket olmasıdır. Özel sektör ve esnaflar şu an çok zor durumda ve bu paket onlar için umut olabilir. Paket içerisinde döviz sabitleme, banka borçları gibi de maddeler olmalıdır. Eğer bu yönde bir paket açıklanırsa halkın yararına olacağını düşünüyorum. İnsanlar kiralarını ödeyemiyor, gelirleri yok, evlerine ekmek götüremiyor ve devlet bu krizin atlatılması için özel sektöre tüm gücü ile destek olmalıdır.”

Nazım Celebci

“Açıklanacak ekonomik paketten beklentimiz özel sektör, iş yerleri ve zorda olan vatandaşlara destek olunmasıdır. Banka borçları, döviz kurları ile ilgili de çalışmalar yapılmalıdır. Açıklanacak pakette döviz kurları, banka borçları ve özel sektöre ciddi destekler olursa toplumun yararına olacağına inanıyorum.”

Hüseyin Sezer

“Yarın yeni bir ekonomik paket açıklanacak denildi. Ekonomik paketten bir beklentim yoktur. Biz 1963-1974 yıllarında hep birlikte elimizi taşın altına koyardık. Şu anda da öyle bir şey yapmamız lazım. Halk olarak bir havuz yapılmalı ve oraya herkes bir şeyler koymalı.

Biz o yıllarda nasıl başardıysak şimdi de halk olarak kenetlenip bu süreçten de çıkabileceğimize inanıyorum. Bunun dışında herhangi bir alternatif yoktur. Anavatan Türkiye’den gelen yardımları da çok iyi değerlendirmemiz lazım. Şu an siyasiler seçim derdine girdi ve memleketin halini düşünen yoktur. Anavatan’dan gelen paraları partilere değil de aç kalan, yardıma muhtaç insanlara dağıtmalılar.

Ekonomik paketmiş oymuş buymuş hepsi hikâyedir. Bir birimize omuz verip elimizi taşın altına koyma zamanıdır. Kendi aramızda yine para toplayıp toplumun aşılanması için zaman harcamalıyız.”

Emre Koşer

“Umarım bu ekonomik pakette borçlulara, geçim sıkıntısı yaşayanlara yardım edecek bir uygulama olur. Özellikle bankalara borcu olanlar büyük sıkıntı yaşamaktadır. Bu süreçte borçlarla ilgili bazı kararlar alınması gerekmektedir. Ayrıca dövizin sabitlenmesini bekliyoruz. Kapalılık sürecinde en çok darbe alan özel sektörün ciddi anlamda destekleyecek bir paket hazırlanmazsa bizi çok kötü günler bekliyor.”

Serpil Yıldızoğlu

“Yarın açıklanacak paketin içerisinde umarım zorda olanlara destek olacak kararlar olur. Paketten beklentimiz dövizin sabitlemesi, banka borçlarıyla ilgili düzenleme yapılması ve özel sektöre destek olunmasıdır. Geçtiğimiz kapanma döneminde banka borçlarında öteleme yapılmıştı ancak bu halkın zararına olmuştu. Şu anda da bir öteleme olursa daha da kötü olacaktır. Dileğimiz halkın yararına olacak bir paketin açıklanmasıdır ancak o yönde bir ümidim pek de yoktur.”

Kasım Okçuoğlu

“ Döviz borcum var ve bu süreçte sıkıntılar yaşıyorum. Sadece ben değil döviz borcu olan vatandaşlar da zorluk yaşıyor. Bu paketin özel sektör, bankalar ve dövizle ilgili bir paket olmasını temenni ediyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 13:16