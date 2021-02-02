İki kişi ağır yaralı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Yeni Erenköy’de dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.

Kaza, sürücü Mustafa Yüzgeç’in direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce park halindeki araca, ardından duvara çarpması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu yaralanan sürücü Yüzgeç ile yanında yolcu olan Mahmut Kaan Özdemir (25) hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Park halinde araca çarpıp savruldu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; kaza dün saat 17.00 sıralarında Yeni Erenköy'de Şht. Kenan Münür Sokak’ta meydana geldi.

Yönetimindeki SL 033 plakalı araç ile dikkatsizce seyreden Mustafa Yüzgeç, direksiyon hakimiyetini kaybedip önce yolun sağında park halinde bulunan PC 776 plakalı araca çarptı. Savrulan SL 033 plakalı araç daha sonra belediyeye ait tuvalet binasının önündeki duvara vurdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mustafa Yüzgeç ile araçta yolcu olarak bulunan Mahmut Kaan Özdemir (25) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu, tedavi altına alındıkları belirtildi.