İkisi de korktu

Lefkoşa’da trafik ışıklarını ihlal eden iki sürücü kazaya neden oldu. Ayşe Makca’nın, kırmızı ışık yandığı halde dönüşe geçtiği, İlke Arslan’ın da sarı ışık yandığı halde yoluna devam ettiği belirtildi. Kural ihlali sonucu meydana gelen kazada yaralanan iki sürücü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan sürücüler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 12.00 sıralarında Ortaköy Trafik Işıklarında meydana geldi. Yönetimindeki LF 380 plakalı araç ile seyreden Ayşe Makca, kırmızı ışık yandığı halde sağa Gazeteci Hasan Tahsin Caddesine dönüşe geçti. Bu esnada Gönyeli istikametine doğru seyreden ve tarafında sarı ışık yandığı halde yoluna devam eden İlke Arslan yönetimindeki JK 200 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu. Kaza sonucu Ayşe Makca ile İlke Arslan hafif yaralandı. Her iki araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.