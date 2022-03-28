Gönyeli’de dün sabah meydana gelen kazada süratli araç kullanan 21 yaşındaki Hasan Elma, yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç takla atıp, ters dönerken sürücü hafif yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elma’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Durumu iyi

Polisten verilen bilgiye göre kaza sün saat 08.30 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki GT 380 plakalı araç ile süratli ve dikkatsizce bir şekilde seyreden Hasan Elma, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağında bulunan okaliptüs ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç tavanı üzerine devrilerek durdu. Kaza sonucu yaralanan Hasan Elma, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elma’nın durumunun iyi olduğu, gözetim altında tutulduğu öğrenildi.