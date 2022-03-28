Herkesi üzdü

Suna ERDEN

Girne’de önceki gece Antik Limanda bulunan deniz içerisinde bulunan cesedin 23 yaşındaki Umut Talay’a ait olduğu tespit edildi.

Girne Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri bölümünde eğitim gören Talay’ın kaza sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Çevre güvenlik kameralarını inceleyen polisin, Talay’ı tek başına limanda gezerken gördüğü, olayın büyük ihtimalle kaza sonucu gerçekleştiğine dair tespitlerde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Talay’ın yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü denize düştüğü, başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşılırken, polisin soruşturmasının devam ettiği, kesin sonuç için bugün otopsi yapacağı belirtildi.

Aslen Manisalı olan Talay’ın cenazesinin otopsinin ardından memleketine gönderileceği öğrenildi.

Polis olayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"26. Mart 2022, saat 21.00 sıralarında, Girne’de, 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Büstü’nün kuzeyinde, deniz içerisinde bulunan cansız erkek bedeni ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şahsın Girne’de sakin Umut Talay olduğu tespit edilmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.”