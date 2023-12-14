Başarıları taçlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksekokulu 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde başarı göstererek şeref ve yüksek şeref belgesi almaya hak kazanan öğrencileri için sertifika töreni düzenledi. Ahmet Necdet Sezer Hukuk Fakültesi Binası, Prof. Dr. Aydoğan Özman Amfisi’nde (LA1) düzenlenen tören ile başarı sertifikası almaya hak kazananlara belgeleri fakülte dekanı ve öğretim üyeleri tarafından takdim edildi. Söz konusu sertifika törenine DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Doç. Dr. Tufan Erhürman da katıldı.

Başarılı olan öğrencilere sertifikalarının takdim edilmesi öncesinde Hukuk Fakültesi’ne uzun yıllar çok önemli katkılarda bulunan İdare Amiri Demet Onat Safaoğlu ile İdare Amiri Bertuğ Salimer’e üniversiteye vermiş oldukları değerli hizmetlerden dolayı teşekkür plaketleri Doç. Dr. Tufan Erhürman tarafından takdim edildi.