Büyük bir proje

Ömer KADİROĞLU

Türkiye’de kentsel dönüşüm, inşaat, tarım gibi sektörlerde faaliyet gösteren Fenercioğlu firması Kıbrıs’taki projelerine hız verdi. Fenercioğlu, yeni projelerini geçtiğimiz gün Merit Royal Diamond Hotel’de gerçekleştirdiği davetle tanıttı. Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, Ocak 2024’te Gaziveren bölgesinde toplamda 3 bin konutluk yeni yaşam alanı kuracaklarının müjdesini verdi.

Fenercioğlu’nun Merit Royal Diamond Hotel’de gerçekleşen ve Simge Sağın’ın sahne aldığı davetine yoğun katılım oldu. Geceye; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe ve gayrimenkul sektörünü temsilen içlerinde acentaların ve sektör profesyonellerinin de olduğu iki bine yakın kişi katıldı.

Arıklı: KKTC yatırım cenneti

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Arıklı, KKTC’ye bu kadar çok yatırımcıyı getiren Fenercioğlu ailesine teşekkürlerini sunarken; “KKTC bir yatırım cenneti, bu cenneti erken keşfeden kazanır. Dünyanın en güvenilir ülkelerinden biri olan KKTC’de birçok yatırımcı yatırım yapmak için sıraya girmiş durumda” dedi.

Fenercioğlu: Adanın yeni yaşam alanı olacak

Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu ise konuşmasında, Kıbrıs’ta yeni projeler için heyecanlı olduklarını belirterek, “Önümüzdeki ay Gaziveren bölgesinde başlayacağımız, toplamda 3 bin konutluk, adanın yeni yaşam alanı olacak “Coastal Heaven” projemizi tanıtmanın mutluluğu içerisindeyiz. Aynı zamanda önümüzdeki yıl Türkiye’nin birçok noktasında ve İspanya’da yeni projelerimiz de olacak.” dedi.

Tekçe: Rol model olacaklar

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe de; “Doğu Akdeniz’in en cezbedici konumunda olan Kıbrıs, önümüzdeki 10 yılda çok daha fazla büyüyecek. Dünyada yabancı sermaye yatırımında Kıbrıs’ın doğrudan sermayeyi çekeceğini görüyorum. Fenercioğlu’nın ahlaklı ve ilkeli iş yapma modelinin sektöre rol model olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

