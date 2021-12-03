6 ilçede 32 merkez

Coronavirüs aşılama çalışmaları sürerken, merkezler güncellendi.

Sağlık Bakanlığı, Covid -19 aşı merkezleri, aşılama günleri ve aşılama saatlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Listede 6 ilçede 32 merkezde aşılama yapıldığı görüldü.

Lefkoşa bölgesi

Hastane adı Hafta içi Hafta sonu

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 08:30-14:00 C.TESİ (08:00-16:00 )

Kolan British Hospital 10:00-17:00

Değirmenlik Sağlık Merkezi 08:30-13:00

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 08:00-16:00

Trenyolu Polikliniği 08:30-12:00/ 12:30-14:00

Cyprus Life Hospital 08:00-17:00

Elite Hospital 24 saat kesintisiz olarak aşı hizmeti verilmektedir

Merkez Lefkoşa 09:00-12:00

Etik Hastanesi 08:00-17:00 C.TESİ (08:00-13:00 )

Gazimağusa bölgesi

Gazimağusa Devlet Hastanesi 08:00-14:00 C.TESİ (08:00-16:00 )

Maraş Sağlık Merkezi 09:00-12:00

Mağusa Yaşam Hastanesi 09:00-14:00

Akdoğan Sağlık Merkezi 08:30-13:00

Serdarlı Sağlık Merkezi 08:30-13:00



Geçitkale Sağlık Merkezi 09:00-12:00Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri 08:00-16:00Kunter Güven Hastanesi 13:00-16:00Mağusa Tıp Merkezi 10:00-12:30/13:30-16:00

Girne bölgesi

Girne Akçiçek Hastanesi 08:00-14:00

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi 08:00-16:00

Lapta Sağlık Merkezi 08:30-13:30

Çamlıbel Sağlık Merkezi 08:00-14:00

Esentepe Sağlık Merkezi 09:00-13:00

Girne Amerikan Üniversitesi 09:00-13:00/14:00-17:00

Dikmen Sağlık Ocağı 09:00-12:00

Lefke bölgesi

Cengiz Topel Devlet Hastanesi 09:00-13:00

İskele bölgesi

İskele Sağlık Merkezi 09:00-14:00

Dipkarpaz Sağlık Merkezi 08:30-13:30

Yeni Erenköy Sağlık Merkezi 08:30-12:00

Mehmetçik Sağlık Merkezi 09:00-12:00

Güzelyurt bölgesi

Güzelyurt Sağlık Merkezi 08:00-12:00