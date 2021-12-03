6 ilçede 32 merkez

Coronavirüs aşılama çalışmaları sürerken, merkezler güncellendi.
Sağlık Bakanlığı, Covid -19 aşı merkezleri, aşılama günleri ve aşılama saatlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Listede 6 ilçede 32 merkezde aşılama yapıldığı görüldü.
Lefkoşa bölgesi
Hastane adı Hafta içi Hafta sonu
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 08:30-14:00 C.TESİ (08:00-16:00 )
Kolan British Hospital 10:00-17:00
Değirmenlik Sağlık Merkezi 08:30-13:00
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 08:00-16:00
Trenyolu Polikliniği 08:30-12:00/ 12:30-14:00
Cyprus Life Hospital 08:00-17:00
Elite Hospital 24 saat kesintisiz olarak aşı hizmeti verilmektedir
Merkez Lefkoşa 09:00-12:00
Etik Hastanesi 08:00-17:00 C.TESİ (08:00-13:00 )
Gazimağusa bölgesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi 08:00-14:00 C.TESİ (08:00-16:00 )
Maraş Sağlık Merkezi 09:00-12:00
Mağusa Yaşam Hastanesi 09:00-14:00
Akdoğan Sağlık Merkezi 08:30-13:00
Serdarlı Sağlık Merkezi 08:30-13:00
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri 08:00-16:00
Kunter Güven Hastanesi 13:00-16:00
Mağusa Tıp Merkezi 10:00-12:30/13:30-16:00
Girne bölgesi
Girne Akçiçek Hastanesi 08:00-14:00
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi 08:00-16:00
Lapta Sağlık Merkezi 08:30-13:30
Çamlıbel Sağlık Merkezi 08:00-14:00
Esentepe Sağlık Merkezi 09:00-13:00
Girne Amerikan Üniversitesi 09:00-13:00/14:00-17:00
Dikmen Sağlık Ocağı 09:00-12:00
Lefke bölgesi
Cengiz Topel Devlet Hastanesi 09:00-13:00
İskele bölgesi
İskele Sağlık Merkezi 09:00-14:00
Dipkarpaz Sağlık Merkezi 08:30-13:30
Yeni Erenköy Sağlık Merkezi 08:30-12:00
Mehmetçik Sağlık Merkezi 09:00-12:00
Güzelyurt bölgesi
Güzelyurt Sağlık Merkezi 08:00-12:00