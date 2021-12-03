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6 ilçede 32 merkez

Sağlık Bakanlığı, güncellenen aşılama günleri ve aşılama saatlerini açıkladı

6 ilçede 32 merkez
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Coronavirüs aşılama çalışmaları sürerken, merkezler güncellendi. 
Sağlık Bakanlığı, Covid -19 aşı merkezleri, aşılama günleri ve aşılama saatlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Listede 6 ilçede 32 merkezde aşılama yapıldığı görüldü. 

Lefkoşa bölgesi
Hastane adı                                                           Hafta içi                  Hafta sonu
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi    08:30-14:00    C.TESİ (08:00-16:00 ) 
Kolan British Hospital                                                10:00-17:00     
Değirmenlik Sağlık Merkezi                                 08:30-13:00     
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi                    08:00-16:00     
Trenyolu Polikliniği                                               08:30-12:00/ 12:30-14:00     
Cyprus Life Hospital                                               08:00-17:00     
Elite Hospital    24 saat kesintisiz olarak aşı hizmeti verilmektedir
Merkez Lefkoşa                                                             09:00-12:00          
Etik Hastanesi                                                             08:00-17:00     C.TESİ (08:00-13:00 ) 

Gazimağusa bölgesi
Gazimağusa Devlet Hastanesi                                  08:00-14:00      C.TESİ (08:00-16:00 ) 
Maraş Sağlık Merkezi                                                09:00-12:00     
Mağusa Yaşam Hastanesi                                  09:00-14:00     
Akdoğan Sağlık Merkezi                                  08:30-13:00     
Serdarlı Sağlık Merkezi                                                08:30-13:00     

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Geçitkale Sağlık Merkezi                                  09:00-12:00     
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri     08:00-16:00     
Kunter Güven Hastanesi                                  13:00-16:00     
Mağusa Tıp Merkezi                                                10:00-12:30/13:30-16:00     

Girne bölgesi
Girne Akçiçek Hastanesi                                   08:00-14:00     
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi                     08:00-16:00     
Lapta Sağlık Merkezi                                                  08:30-13:30     
Çamlıbel Sağlık Merkezi                                   08:00-14:00     
Esentepe Sağlık Merkezi                                   09:00-13:00     
Girne Amerikan Üniversitesi                                  09:00-13:00/14:00-17:00     
Dikmen Sağlık Ocağı                                               09:00-12:00     

Lefke bölgesi
Cengiz Topel Devlet Hastanesi                                  09:00-13:00     

İskele bölgesi
İskele Sağlık Merkezi                                                 09:00-14:00     
Dipkarpaz Sağlık Merkezi                                    08:30-13:30     
Yeni Erenköy Sağlık Merkezi                                     08:30-12:00     
Mehmetçik Sağlık Merkezi                                       09:00-12:00     

Güzelyurt bölgesi
Güzelyurt Sağlık Merkezi                                      08:00-12:00 

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