Bağlantıları araştırılıyor

Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Akram Hashim Tayfoor Abdalhaleem’in kullanımındaki araçta yapılan aramada, bir gram; Küçük Kaymaklı’da kaldığı evde ise satışa hazır paketler halinde yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklanan 23 yaşındaki Sudan uyruklu zanlı, 3 günün ardından dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarıldı. Polis; 13 Haziran 2025 tarihinde saat 16.10 raddelerinde Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde CÖŞ ekipleri tarafından Abdalhaleem’in kullanımında bulunan araçta yapılan aramada vites kolunun ön kısmında bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis; suçüstü tutuklanan zanlının Küçük Kaymaklı’da bulunan ikametgahında aynı gün 17.10- 17.25 saatleri arasında yapılan arama sonucunda yatak odasında bulunan kıyafet dolabında 13 paket şeffaf renk poşete sarılı toplam yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis; tutuklanan zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis; bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını; alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

