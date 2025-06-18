Jane ile Halima’nın gözyaşları sel oldu

Kuzey Kıbrıs’ta 2020 yılından beri kaçak yaşam süren Nijeryalı Fati Jane Koroma (31) ile Halima Iye Fornah (29), Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu esnasında tespit edildi. Operasyonun yapıldığı adreste kalan iki zanlının uyuşturucuyla bağı tespit edilmezken, ülkede ikamet izinsiz olarak kaldıkları belirlendi. Tutuklanan Fati Jane Koroma, Halima Iye Fornah mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı. .

Polis; Halima Iye Fornah ile Fati Jane Koroma'nın13 Haziran 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli ekip tarafından Kızılbaş’ta baskın yapılan evde tespit edildiklerini söyledi. Polis; yapılan muhaceret kontrolünde Fati Jane Koroma'nın

17 Nisan 2020 tarihinden itibaren toplam bin 883 gündür, Halima Iye Fornah’ın ise 26 Nisan 2020 tarihinden itibaren toplam bin 874 gün KKTC'de izinsiz olarak kaldıklarının tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti.

Polis; 14 Haziran 2025 tarihinde 2 zanlının mahkemeye çıkarıldığını ve 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis; ek tutukluluk süresi zarfında gerekli ifadelerin temin edildiğini ve her iki zanlı aleyhinde ihraç edilebilmeleri için yazışmalar başlatıldığını açıkladı. Polis; ihraç işlemlerinin sürdüğünü ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

