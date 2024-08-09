Böyle olmaz

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ta iki toplum arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve ekonomiye önemli katkı sağlayan kara sınır kapılarında iyileştirme yerine, sıkıntılar artıyor. Özellikle araçlı geçişlerin yapıldığı Lefkoşa’daki Metehan kapısından geçişler tam bir işkenceye dönüştü. Külliye inşaatı ve belediyenin altyapı çalışmaları nedeniyle çift şerit olan geçişler tek şeride düşürülünce araç kuyrukları ve geçiş süresi daha da uzadı.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar 40 derece sıcak altında Metehan’dan güneye geçiş için bir saate yakın bir zaman harcadıklarını söylerken; akaryakıt alımı için güneyden kuzeye geçmeye çalışan Kıbrıslı Rumların bir kısmının yarı yoldan dönüş yaptığı belirtildi. Vatandaşlar; geçişlerin rahatlayabilmesi için yeni sınır kapılarına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Ne dediler?..

Savaş Boransel

“Bir saati aşkın bir süredir Metehan Sınır Kapısından geçiş yapmak için bekliyoruz. Hergün aynı durum yaşanıyor ve bu yoğunluk nedeniyle güneye geçmek istemiyoruz. Arabam için gerekli olan bir parçayı kuzeyde bulamadım ve güneyden almaya gidiyorum. Bazen alışverişimi de oradan yapıyorum. Buradaki yol çalışması nedeniyle ulaşım tek şeride düştü ve bu sıcakta insanlar eziyet çekiyor. Böyle bir trafik olduğunu bilsem gelmezdim. Bu işin çözümü Kıbrıs sorununun çözülmesidir.”

Birol Betmezoğlu

“Güneye geçiş amacım gezmektir. Yoğun bir trafik var ve bu sürekli burada yaşanıyor. İnşallah erken bir zamanda çözüm bulurlar diyoruz ancak pek da umudumuz yoktur. Avrupa standartlarında yüz tarama ve plaka okuma sistemi ile geçişleri daha da hızlandırabilirler.”

Taşer Nehirli

“ Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaret yapıyoruz ve bu kapıyı sürekli kullanıyoruz. Çok kötü bir trafik ile karşılaşıyoruz. Bir saat oldu geçiş yapmak için bekliyoruz herhalde daha da bekleyişimiz sürecektir. Yetkililere çağrımız bir an önce insanları bu eziyetten kurtarsınlar.”

Kayra Kayruhan

“Güneye ailemle geçiş yapıyorum ancak normalde transfer işi de yapıyorum ve sürekli Metehan kapısını kullanıyorum. Burada sürekli yoğunluk yaşanıyor ve saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Müşterilerimize saat veriyoruz ancak hiçbir zaman saati doğru ayarlayamıyoruz. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu için çözümü iki tarafın da anlaşarak kapıları genişletmesi ve arttırılmasıdır.”

Latif Emiroğluları

“Güneye geçiş amacımız çocuğu eğlendirmek ve temel ihtiyacımız varsa Bir şeyler alabilmektir. Aslında çoğu zaman burada yoğunluk yaşanıyor ancak külliye inşaatı çalışmaları nedeniyle yolun tek şeride düşürülmesi ile daha da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Okullarımız, hastanelerimiz ve daha birçok yerde sorunumuz varken külliyemiz tamam olacak. Yarım saati aşkın bir süredir bekliyoruz ve benim artık yetkililerden de bir beklentim yok çünkü bunlar bir şey yapamaz.”

Tamer Bolat

“Uzun süredir burada bekliyoruz. Zaman zaman güneye geçiyoruz ve şimdi geçiş amacım kızımı havaalanına götürmektir. Burada geçen sefer gittiğimizde bir saat güneyden kuzeye de geçerken 45 dakika beklemiştik. İki tarafın da anlaşarak geçiş yerlerini arttırmaları ve genişletmeleri gerekiyor. Bu şekilde böylesi geçişler sürdürülebilir değildir. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz.”

Cemal Alpin

“15 dakika oldu kapıda bekliyorum ve önümde daha 25 dakika yarım saat bir trafik vardır. Hava çok sıcak ve burada geçiş için beklemek işkenceye dönüyor. Geçiş amacım güneyden alışveriş yapıp geri dönmektir. Saatlerce burada insanlar bekliyor ve perişan oluyor. Yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmalarını bekliyoruz. Yol çalışması nedeniyle yol tek şeride düşürüldü ve bence bu geçişler için daha pratik bir sistem hayata geçirilmelidir.”