İstikrar şart

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odasını ziyaretinde, tek başına hükümete gelmeleri halinde birçok yeni yasa ile ülkeye önemli açılımlar sağlayacaklarını söyledi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odasını ziyaret ederek, Oda Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Açıklamaya göre Sucuoğlu, pandemi ve dövizdeki dalgalanmanın yarattığı ortamın aşılması ve özel sektörün rahatlatılması adına bir yasa çalışması hazırlandığını söyledi.

Diğer önemli bir yasanın da kripto yasası olduğunu ifade eden Başbakan Sucuoğlu, sıcak para ile yatırımın ülkeye gelebileceği düzenlemeler yapacaklarını anlattı.

Sucuoğlu, “Özel sektör ve iş insanlarımızın önünü açacak yasaların da yapılması için seçimlerden sonra KTTO ile beraber çalışacağız” dedi.

“Biz istikrarlı bir hükümet için tek başına iktidara gelebilecek en yakın parti olarak halkımızdan müsaade istiyoruz. Siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarın sağlaması için bu şart” diyen Başbakan, tek başına hükümete gelmeleri halinde birçok yeni yasa ile ülkeye önemli açılımlar sağlayacaklarını söyledi.

Uçak bilet fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamaların bazı dar görüşler tarafından KKTC'nin Türkiye'ye ilhakı gibi söz konusu bile olmayacak bir duruma çekildiğini dile getiren Başbakan, “Sadece bilet fiyatlarının Türkiye’deki iç hat bilet fiyatları gibi olabilmesi adına çalışmalar yapmak istedik. Bu çıkan anlamsız söylemlere asla itibar edilmemesi gerekir” dedi.

Biz KKTC için yaşıyoruz

Bu arada Sucuoğlu, seçim gezilerine Girne ile devam etti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Girne Şubesi, Doğan Türk Birliği Spor Kulübü ve KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi'ni ziyaret etti.

Faiz Sucuoğlu, KKTC’nin kuruluşu ve öncesinde verilen mücadelede gazilerin çok büyük bir payı olduğunu vurgulayarak, “Biz KKTC için yaşıyoruz. Ülkemizi daha ileriye taşımak adına çalışıyoruz” dedi.

Anavatan Türkiye ile birlikte KKTC’nin tanınması adına adımlar atacaklarını vurgulayan Başbakan, Kıbrıs konusunun emin ellerde olduğunu ve iki eşit egemen devlet tezinin de sonuna kadar arkasında durduklarını anlattı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Girne Şubesi Başkanı Tufan Akkaya, Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu derneklerine görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, UBP'ye olan güvenlerinin tam olduğunu, seçimde de ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Doğan Türk Birliği Spor Kulübü Başkanı Bayar Piskobulu da, UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi Başkanı Ethem Gül Başbakan’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

