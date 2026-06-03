7 gün içinde yargılanacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bir otelde masa üzerinde bırakılan cep telefonunu çalan 77 yaşındaki Kıbrıslı Rum A.L. 26 gün sonra ülkeye giriş yapmak isterken Lokmacı Sınır Kapısı’nda yakalandı. Zanlı hırsızlık suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı 7 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilirken, çalınan telefonun sıfırlanmış bir şekilde bulunduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 4 Mayıs 2026 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir casinoda bir şahsa ait masa üzerinde bırakılan Redmi marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının kamera görüntülerinden tespit edildiğini,

5 Mayıs’ta hakkında tutuklama emri alındığını ancak Güney Kıbrıs’a geçtiği için yakalanamadığını kaydetti.

Polis, zanlının 1 Haziran’da aracını sınıra park edip, yürüyerek, Lokmacı Kapısı’na geldiğini, ülkeye giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis; zanlıdan izahat istendiğinde suçunu kabul ettiğini, telefonu aracında bıraktığını söylediğini aktardı.

Polis; zanlının kızını arayarak, aracından telefonu alıp getirmesini istediğini, zanlının kızının telefonu getirip, kendilerine teslim ettiğini aktardı. Polis, telefonda yapılan incelemede tamamen sıfırlandığının belirlendiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olduğunu, KKTC’de yasal bağı bulunmadığını belirterek, 7 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.