İş birliği talep edildi

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) Yönetim Kurulu Başkanı Emete İmge ve Dernek yetkilileri, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ile görüşerek Hasta Hakları Yasa Tasarısı’nın Bakanlar Kurulu’na sevk edilmesini talep etti.

Açıklamaya göre, İmge, birçok kez kadük olan yasa tasarısının, zahmetsiz, ek bütçeye ihtiyaç duyulmadan bir an önce Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ne gönderilerek son haline getirilebileceğini, 21. yüzyılda hastaların haklarının yasa ile güvence altına alınmasının elzem olduğunu belirtti.

Söz konusu görüşmede, EHHD’nin yürütmekte olduğu proje hakkında bilgiler de aktarıldı ve Bakanlık ile “Ülke Sağlık Profili”nin çıkartılması için hazırlanacak ihtiyaç analiz raporuna ilişkin iş birliği talebi iletildi.

