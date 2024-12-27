Yazık bu halka

Ömer KADİROĞLU

Yıl sonu yaklaşırken Diyalog muhabirinin 2024 yılına ilişkin değerlendirme istediği 10 vatandaştan 9’u sağlık ve geçim sıkıntısından söz etti. “Benim için iyi bir yıl olmadı” diyenler, ya kendileri, ya da aile mensuplarından birinin sağlık sorunu yaşadığını söyledi. On kişiden sadece bir tanesi sağlık sorunundan söz etmedi.

Yeni yıla ilişkin beklentiler konusunda ise en fazla pahalılık konusu ön plana çıktı. Vatandaşlar, 2024 yılında pahalılık nedeniyle geçim sıkıntısı çekildiğini söylerken; 2025 yılında pahalılığın önlenmesi için yetkililerin önlem almasını, rekabeti teşvik ederek fiyatların ucuzlatılmasını istedi.

Ne dediler…?

Salih Artaç

“2024 yılı benim için şanssız bir yıl geçti. Hastalıklarla uğraştığımız bir yıl olduğu için 2024 yılının çok iyi bir yıl olduğunu söylemem mümkün değildir. 2025 yılından ilk önce sağlık bekliyorum. Sağlığımızın yerinde olduğu ve ülkeye bir düzen bir intizamın geleceği bir yıl olsun. Başka da bir şey istemiyoruz.”

Erol Çağlar

“2024 yılı benim ve ailem için berbat bir yıl oldu. 2024 yılında bir aya yakın yoğun bakımda kaldım ve ölümden döndüm. Hastalıklarla geçen bir yıl oldu. Bunun yanında hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntılar içerisinde olduğumuz bir yıl geçti. 2025 yılının da çok parlak iyi bir yıl olacağını düşünmüyorum. 2025 yılı daha kötü olacak diye görüyorum ve hiçbir beklentim yoktur.”

İzzet Serteş

“2024 yılı ben ve ailem için çok iyi olmayan bir yıl oldu. Eşimin sağlık sorunlarını yaşadık ve diğer yandan da ekonomik sıkıntıların olduğu bir yıl oldu. 2025 yılından beklentimiz iyi bir ekonominin olması, iyi bir anlaşma ile barışın sağlanmasını diliyorum. Çok ümitli değilim ancak yine de temennim bu yönde.”

Saniye Hasan Bulli

“2024 yılı güzel bir yıl oldu. Ben SOS çocuk köyünde çalışıyorum, benim için çocuklardan dolayı iyi bir yıl oldu. 2024 yılında sağlık sorunları yaşamadım çok şükür. 2025’in sağlık, mutluluk, barış, huzur, sevgi, anlayış ve ekonominin düzeldiği bir yıl olmasını dilerim.”

Hilal Artaç

“2024 yılı ben ve ailem için sıkıntılı bir yıl oldu. Eşimin sağlık sorunları, ekonomik sıkıntılar ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle çok iyi bir yıl olmadı maalesef. 2025 yılından beklentimiz güzel şeylerin olmasıdır. 2024 yılında yaşanan sıkıntıların sona ermesidir.”

Bayram Kılıçoğlu

“2024 yılı benim için ve ailem için çok kötü bir yıl oldu. 2024 yılında eşimi kaybettim. Maddi ve manevi sıkıntılı bir yıl geçirdik. 2025 yılından beklentim 2024 yılından daha kötüye gitmememizdir. İnşallah 2025 yılında daha iyiye gider bir durum yaşarız.”

Kezban Keskin

“2024 yılı ben ve ailem için endişeli, kaygı dolu ve geçim sıkıntılı bir yıl oldu. Etrafımızda yaşanan savaşlar nedeniyle geleceğimizi pek de güven içinde görmüyorum. 2024 yılında yaşanan savaşlarda insanların ve çocukların ölmesi beni çok fazla etkiledi. 2025 yılının herkesin huzur, sağlık ve güven içinde olacağı, çocukların ölmeyeceği ve geçim kaygısının olmayacağı bir yıl olmasını dilerim.”

Mehmet Arslan

“2024 yılı geçim sıkıntıları ile geçen bir yıl oldu. 2024 yılında yaşanan pahalılık nedeniyle alım gücümüz çok fazla düştü. Evimize istediğimiz gibi bir alışveriş yapamadığımız bir yıl oldu. 2025 yılından beklentim daha iyi bir yıl olması, daha ferah bir yaşam, sağlık dolu her şeyin ucuzladığı ve bütün evlere bol bol meyve ve sebzenin gireceği bir yıl olmasını dilerim.”

Ece Yürükoğluları

“2024 yılı benim için çok iyi bir yıl olmadı. Annemin sağlık sorunu nedeniyle iyi bir yıl geçirmedik. Sağlık sorunları dışında halkın ekonomik olarak güçsüzleştiği bir yıl oldu. 2025 yılından beklentimiz daha iyi olmasıdır. Her yıl aynı umutlarla yeni yılı karşılıyoruz ancak değişen pek bir şey olmuyor.”

Yıldıray Kuşo

“2024 yılı ben ve ailem için çok iyi bir yıl olmadı. Sürüne sürüne bu yılı geride bırakıyoruz ancak önümüzde daha zorlu günlerimiz olacak çünkü hükümetimiz kendi çıkarları için her şeyi yapıyor ve halkı hiçbir siyasi düşünmüyor. Bir toplumda şahsi menfaatler toplum menfaatlerinin önünde geçmişse o toplum toparlanamaz. Burada çok yağcı, kendini ön plana atan sürüngenler vardır. Bu ülkede ekmek alamayan insanlar vardır ancak hükümet hiç bir şey yapmıyor. 2025 yılında hayal ettiğim insanların karşılaştıkları zaman birbirlerine selam vermeleri ve hatır sormalarıdır. Pek bir beklentim yok aslında sağlığımız yerinde olsun insanlar eskisi gibi bir birlerini gördüğü zaman hal hatır sormasıdır.”

(Devam edecek)