Moral bozucu

Ülke genelinde son bir haftada 70 kaza meydana geldi; bir can kaybı olurken, 19 kişi yaralandı.

Denetimler sonucu ise 256 araca trafikten men cezası verildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 16 Aralık ile 22 Aralık tarihlerini kapsayan süre içerisinde, ülke genelinde 70 trafik kazası meydana geldi. Kazaların biri ölümle, 13’ü de yaralanmayla sonuçlandı. Kazalarda bir kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı.

Kazaların 23’ü süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 14’ü kavşakta durmamak, 10’u yakın takip, 7’si de diğer ihmallerden kaynaklandı. Kazalar sonucu 4,6 milyon TL hasar oluştu. Kazaların 21’i Girne, 17’si Lefkoşa, 15’i Gazimağusa, 9’u İskele, 8’i de Güzelyurt’ta meydana geldi.

Polisten trafik denetimleriyle ilgili verilen bilgiye göre de 16 Aralık- 22 Aralık arasında 12 bin 724 araç sürücüsü kontrol edildi, 2 bin 240 araç sürücüsü rapor edildi. 256 araç trafikten men edilirken, 11 sürücü tutuklandı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

Sürat (659) mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (322), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 317), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (205), trafik levha ve işaretlerine uymamak (143), muayenesiz araç kullanmak (103), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (71), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (69), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (59), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (56), dikkatsiz sürüş (47), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak (23), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (19), tehlikeli sürüş (16), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (24), trafik ışıklarına uymamak (13), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (11), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (2), diğer trafik suçları (403).