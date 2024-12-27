Sürücü hafif yaralandı

Girne - Değirmenlik Anayolunun 3-4 km'leri arasında, 24 yaşındaki Serdar Muhammedov, yönetimindeki asfalt yüklü PS 122 plakalı kamyon ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan kamyon sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis basın subaylığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

