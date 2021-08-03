7 kişi tespit edildi

Ülke genelinde pandemi kuralları ve sokağa çıkma yasağı denetimleri sürüyor.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında önceki gün ve dün, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimler sonucu; 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise PCR testi olmayan bir müşterinin kapalı alana girmesine müsaade ettiği tespit edildi. Söz konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. KKTC’de 00.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Sağlık Üst Kurulu kararları uyarınca aşısız veya testsiz bazı işyerlerine giriş yasaklandı.