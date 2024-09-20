706 sürücüye ceza yazıldı

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk alanında önceki gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. İki ilçede 2 bin 734 sürücü kontrol edilirken, 706’sı rapor edildi, 107 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 20.00-24.00 saatleri arasında Lefkoşa’daki denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak ve muşka bulundurup taşıdığı tespit edilen M.A.(E-23) tutuklandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise toplam bin 784 araç sürücüsü kontrol edildi. 130’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 92’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 50’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 527 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 69 araç ise trafikten men edildi.

İskele’dek 950 sürücü kontrol edildi

İskele’deki denetimlerde de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. 226 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, bir restoranın önünde makul mazereti olmaksızın bağırarak, çevreye rahatsızlık veren T.M.R.(E-44) suçüstü tutuklandı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde toplam 950 araç sürücüsü kontrol edildi. 69’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere toplam 179 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 38 araç ise trafikten men edildi.



Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 09:29